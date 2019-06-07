Главная Новости Криминал и происшествия Невыключенный утюг устроил переполох на поселке Жуковского
07.06.2019  12:04   

Невыключенный утюг устроил переполох на поселке Жуковского

На пожаре в Киевском районе спасен инвалид и эвакуированы 8 человек.


// ГСЧС

5 июня в 9:57 спасателям сообщили о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Звездной, 34. Звонили его жители, которые страдали от дыма.

К месту вызова уже через 3 минуты прибыло первое пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. К их приезду пожар в квартире на первом этаже распространился на площадь 20 кв.м: в комнате и на кухне горели домашние вещи. На лестничную клетку начал попадать дым, угрожая жителям дома.

Вскоре прибыл и второе спасательное подразделение, после чего руководитель тушения пожара сформировал 2 звена газодымозащитной службы, одну из которых направил на тушение огня, другая занималась эвакуацией людей.

Спасатели провели мероприятия по дымоудалению, чтобы обезопасить выход людей наружу. Всего в их сопровождении 8 жителей покинули опасную зону. Но в одной из квартир на втором этаже разведка обнаружила прикованного к постели мужчину, 1961 года рождения. Без посторонней помощи он бы не выбрался. Поэтому спасателям пришлось выносить его на руках.

Пожарным удалось предотвратить человеческие жертвы и травмы, в 10:12 локализовать и в 10:50 ликвидировать пожар.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стал включенный в сеть электрический утюг.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Мужчина, получивший более 70% ожогов тела на пожаре, умер в реанимации 03.06 Криминал и происшествия Спасатели прокомментировали ликвидацию пожара на нефтебазе (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 03.06 Криминал и происшествия Двое человек сгорели заживо на пожаре, один получил серьезные ожоги – пресс служба ГСЧС
 
 

Видео

В Харькове при участии мировых лидеров smart-технологий прошел экспо-форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 