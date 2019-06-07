07.06.2019 12:04

Невыключенный утюг устроил переполох на поселке Жуковского

На пожаре в Киевском районе спасен инвалид и эвакуированы 8 человек.



// ГСЧС

5 июня в 9:57 спасателям сообщили о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Звездной, 34. Звонили его жители, которые страдали от дыма.



К месту вызова уже через 3 минуты прибыло первое пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. К их приезду пожар в квартире на первом этаже распространился на площадь 20 кв.м: в комнате и на кухне горели домашние вещи. На лестничную клетку начал попадать дым, угрожая жителям дома.

Вскоре прибыл и второе спасательное подразделение, после чего руководитель тушения пожара сформировал 2 звена газодымозащитной службы, одну из которых направил на тушение огня, другая занималась эвакуацией людей.

Спасатели провели мероприятия по дымоудалению, чтобы обезопасить выход людей наружу. Всего в их сопровождении 8 жителей покинули опасную зону. Но в одной из квартир на втором этаже разведка обнаружила прикованного к постели мужчину, 1961 года рождения. Без посторонней помощи он бы не выбрался. Поэтому спасателям пришлось выносить его на руках.



Пожарным удалось предотвратить человеческие жертвы и травмы, в 10:12 локализовать и в 10:50 ликвидировать пожар.



По предварительным данным причиной возникновения возгорания стал включенный в сеть электрический утюг.