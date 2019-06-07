07.06.2019 11:56

«Черных риелторов» взяли под стражу (ФОТО)

Прокуратура области обратилась в Киевский районный суд Харькова с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 4 подозреваемым в серии квартирных мошенничеств.



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Сейчас по требованию прокуратуры суд арестовал 2 из них с правом внесения залога в сумме более 500 тыс. грн. Избрание меры пресечения еще 2 фигурантам уголовного производства планируется в ближайшее время.



Напомним, «черных риэлторов» задержали при попытке продать чужое жилье по поддельным документам.



По данным предварительного расследования, подозреваемые (43-летний харьковчанин, его 65-летняя мать, 29-летняя подруга и 30-летний знакомый) действовали в течение 2016-2019 гг. Сейчас следствием установлено 10 эпизодов преступных действий. Убытки от незаконного отчуждения недвижимости превышают 5 млн. Грн.



Объектами для сделок становились, как правило, квартиры, законные владельцы которых умерли. Мошенники, действуя по предварительному сговору с использованием поддельных документов, переоформляли и перепродавали жилье.



В частности, использовали поддельные паспорта (вклеивали к документам покойников собственные фото или фото подставных лиц), подделывали договоры дарения и т.п. Так, к преступной деятельности они привлекли даже 84-летнюю бабушку, которая выдавала себя за уже умерших обладательниц разных квартир. Когда частные нотариусы по поддельным паспортам удостоверяющих право собственности на недвижимость, жилье продавали от имени покойников: иногда – фиктивно, иногда – реальным покупателям.



В одном из случаев мошенники даже инициировали судебный спор. За несуществующий долг в 20 тыс. Грн. они отсудили дом, реальная стоимость которого более 2 млн. грн.



Во время обысков у фигурантов уголовного производства изъяли поддельные документы, цифровую технику, на которой они изготавливались, паспорта умерших, денежные средства.



В настоящее время 43-летнего харьковчанина, что, по предварительным данным координировал действия злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и покушение на мошенничество). Его 30-летнему сообщнику инкриминируются аналогичные эпизоды, кроме того ему объявлено о подозрении в использовании заведомо ложных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины). 29-летнюю женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины), 65-летнюю – в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины).



Кроме того, 84-летней пенсионерке, что выдавала себя за усопших владельцев квартир, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).



