Под Харьковом в групповой драке жестоко избили прокурора

В результате конфликта представителю силовиков сломали два ребра.
Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Причиной драки стал дорожный конфликт, возможно, из-за превышения скорости прокурором.
Пока не известно, сколько человек участвовали в драке, по предварительным данным, 8-9.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство - ред.).
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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