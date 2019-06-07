07.06.2019 12:13

Под Харьковом в групповой драке жестоко избили прокурора

В результате конфликта представителю силовиков сломали два ребра.



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Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Причиной драки стал дорожный конфликт, возможно, из-за превышения скорости прокурором.

Пока не известно, сколько человек участвовали в драке, по предварительным данным, 8-9.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство - ред.).