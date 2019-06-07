07.06.2019 13:10

В Харькове задержали мужчину по подозрению в ограблении клиента банка

Харьковские патрульные оперативно обнаружили подозреваемого, вероятно причастного к преступлению.



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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 6 июня, около 19:00 правоохранители получили ориентировку о совершении преступления.

По предварительной информации, на улице Электровозная неизвестный с применением силы открыто завладел банковской карточкой заявителя. Патрульные начали поиски злоумышленника.

На улице Шарикова полицейские увидели мужчину, который подпадал под ориентировку. Во время поверхностной проверки гражданина патрульные обнаружили карточку заявителя, с которой тот уже успел снять денежные средства в размере 2 тыс. Грн. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.