В Харькове задержали мужчину по подозрению в ограблении клиента банка

Харьковские патрульные оперативно обнаружили подозреваемого, вероятно причастного к преступлению.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 6 июня, около 19:00 правоохранители получили ориентировку о совершении преступления.
По предварительной информации, на улице Электровозная неизвестный с применением силы открыто завладел банковской карточкой заявителя. Патрульные начали поиски злоумышленника.
На улице Шарикова полицейские увидели мужчину, который подпадал под ориентировку. Во время поверхностной проверки гражданина патрульные обнаружили карточку заявителя, с которой тот уже успел снять денежные средства в размере 2 тыс. Грн. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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