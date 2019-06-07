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07.06.2019  13:25   

Лозовские полицейские поймали любителя псевдоминирования жилых домов

30-летнего злоумышленника разоблачили в совершении ложного вызова.


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Сообщение о закладке взрывчатки в кафе, расположенном на 4 микрорайоне города Лозовая, поступило в полицию 5 июня.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.  

В ходе проверки информации сотрудники полиции тщательно обследовали помещения кафе общей площадью 55 кв. метров, который находится на 1-м этаже 9-ти этажного дома. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Во время проведения следственно-оперативных действий полицейские установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 30-летний житель пгт. Краснопавловка Лозовского района.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, минирование, дом, харьков, лозовая
 
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