07.06.2019 13:25

Лозовские полицейские поймали любителя псевдоминирования жилых домов

30-летнего злоумышленника разоблачили в совершении ложного вызова.



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Сообщение о закладке взрывчатки в кафе, расположенном на 4 микрорайоне города Лозовая, поступило в полицию 5 июня.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

В ходе проверки информации сотрудники полиции тщательно обследовали помещения кафе общей площадью 55 кв. метров, который находится на 1-м этаже 9-ти этажного дома. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Во время проведения следственно-оперативных действий полицейские установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 30-летний житель пгт. Краснопавловка Лозовского района.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.