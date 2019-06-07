В Дергачах на стройке школы травмировался рабочий: мужчина умер в больнице

Сейчас правоохранители устанавливают личность умершего и все обстоятельства произошедшего.
6 июня в 13:05 в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии доставлен неизвестный мужчина в возрасте около 25-30 лет. Пострадавший, не приходя в сознание, скончался в больнице.
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, установили, что во время проведения ремонтных работ мужчина упал с крыши здания школы в городе Дергачи.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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