07.06.2019 16:01

В Дергачах на стройке школы травмировался рабочий: мужчина умер в больнице

Сейчас правоохранители устанавливают личность умершего и все обстоятельства произошедшего.



// Нацполиция

6 июня в 13:05 в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии доставлен неизвестный мужчина в возрасте около 25-30 лет. Пострадавший, не приходя в сознание, скончался в больнице.



На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, установили, что во время проведения ремонтных работ мужчина упал с крыши здания школы в городе Дергачи.



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.