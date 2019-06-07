Подростка со шрамом ищет полиция (ФОТО)

Сотрудниками Харьковского отдела полиции устанавливается местонахождение Алексея Шелеста, 2004 года рождения.
Парень 24 мая около 10:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Его приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, волосы, карие глаза, на верхней губе слева есть небольшой шрам.
Был одет в темно-синюю футболку, джинсовые шорты, резиновые тапочки синего цвета.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: (057) 748-73-50, (057) 748-32-33, 0990732499, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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