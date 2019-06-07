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07.06.2019  16:31   

Подростка со шрамом ищет полиция (ФОТО)

Сотрудниками Харьковского отдела полиции устанавливается местонахождение Алексея Шелеста, 2004 года рождения.


// Facebook

Парень 24 мая около 10:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Его приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, волосы, карие глаза, на верхней губе слева есть небольшой шрам.

Был одет в темно-синюю футболку, джинсовые шорты, резиновые тапочки синего цвета.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: (057) 748-73-50, (057) 748-32-33, 0990732499, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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