07.06.2019 16:31

Подростка со шрамом ищет полиция (ФОТО)

Сотрудниками Харьковского отдела полиции устанавливается местонахождение Алексея Шелеста, 2004 года рождения.



// Facebook

Парень 24 мая около 10:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Его приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, волосы, карие глаза, на верхней губе слева есть небольшой шрам.



Был одет в темно-синюю футболку, джинсовые шорты, резиновые тапочки синего цвета.



«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: (057) 748-73-50, (057) 748-32-33, 0990732499, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.