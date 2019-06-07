07.06.2019 17:32

Ссора под Харьковом закончилась стрельбой

В селе Гайдары Змиевского района полиция задержала мужчину за совершение хулиганских действий.



// Нацполиция

Правонарушитель во время ссоры со своим знакомым несколько раз выстрелил в его сторону из травматического оружия.



Инцидент произошел около половины седьмого вечера 6 июня



Как было установлено, 56-летний местный житель приехал на автомобиле в магазин, где в это время находился 41-летний местный житель. Между ними возник словесный конфликт. В результате человек достал из своего автомобиля травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в знакомого. После чего покинул место преступления.



Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.



56-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Все обстоятельства конфликта устанавливаются.