Ссора под Харьковом закончилась стрельбой

В селе Гайдары Змиевского района полиция задержала мужчину за совершение хулиганских действий.
Правонарушитель во время ссоры со своим знакомым несколько раз выстрелил в его сторону из травматического оружия.
Инцидент произошел около половины седьмого вечера 6 июня
Как было установлено, 56-летний местный житель приехал на автомобиле в магазин, где в это время находился 41-летний местный житель. Между ними возник словесный конфликт. В результате человек достал из своего автомобиля травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в знакомого. После чего покинул место преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
56-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Все обстоятельства конфликта устанавливаются.
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