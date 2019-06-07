07.06.2019 17:19

Банду телефонных мошенников, задержанных под Харьковом, бросили в СИЗО

По требованию прокуратуры Купянский горрайонный суд области избрал для 4 мошенников меры пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в сумме более 1 млн. грн.



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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Изюмской местной прокуратуры Александр Михалик, организатором был 26-летний уроженец Купянска, который сейчас находится в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Луганской области (в 2011 его признали виновным в убийстве, разбоях и кражах и приговорили к 13 годам за решеткой).

К преступной деятельности рецидивист привлек 32-летнюю землячку, а также 3 жителей Луганщины - 18 летнюю девушку и мужчин в возрасте 25 и 29 лет.

Злоумышленники звонили на стационарные номера пожилых жителей Купянска и представлялись родственниками или правоохранителями. Старикам они сообщали, что их внуки или ребенок попали в неприятности. Чтобы родственников не привлекался к уголовной ответственности, с пенсионеров требовали деньги.

В течение января-мая 2019 мошенники обманули 10 человек. Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 91 года. Каждый из них отдал аферистам разную сумму - от 4 тыс. грн. до 2 тыс. долларов. Одна из жертв не успела отдать средства, потому что домой вовремя пришла ее внучка.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 230 тыс. грн.

За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.