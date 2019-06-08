Конфликт на «Барабашово»: полиция регулирует ситуацию, проезд возле рынка закрыт

Вечером 7 июня полиция локализовала конфликт на территории торгового центра «Барабашово».
Информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила в полицию 7 июня около 19:20. Группа неизвестных в количестве 50 человек зашла на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию.
Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР. Благодаря оперативному вмешательству в ситуацию, силового развития события удалось избежать. Трое граждан получили легкие телесные повреждения.
По состоянию на вечер пятницы с заявлениями в полицию никто из граждан не обращался. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликтной ситуации. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Общественный порядок обеспечивали около 100 сотрудников батальона особого назначения и спецподразделения патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР. Два десятка предпринимателей перекрыли движение транспорта в районе торгового центра. Сотрудники патрульной полиции обеспечивают беспрепятственный объезд транспортных средств на указанном участке дороги.
По состоянию на 9:00 субботы проезжая часть возле рынка пeрeкрыта гражданами, патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения и отвод транспорта с целью нeдопущeния осложнения движения, сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции.
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