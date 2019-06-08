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08.06.2019  12:11   

На Клочковской перевернулся автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 7 июня около 17:30 на ул. Клочковской, 274.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ совершил аварийную обстановку, в результате чего водитель автомобиля Mitsubishi свернул в сторону, наехал на бордюрный камень, и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Mitsubishi" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

На водителя автомобиля "ЗАЗ" полицейские вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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