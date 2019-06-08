08.06.2019 12:11

На Клочковской перевернулся автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 7 июня около 17:30 на ул. Клочковской, 274.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ совершил аварийную обстановку, в результате чего водитель автомобиля Mitsubishi свернул в сторону, наехал на бордюрный камень, и автомобиль перевернулся.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Mitsubishi" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.



На водителя автомобиля "ЗАЗ" полицейские вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.