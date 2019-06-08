На Клочковской перевернулся автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 7 июня около 17:30 на ул. Клочковской, 274.
По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ совершил аварийную обстановку, в результате чего водитель автомобиля Mitsubishi свернул в сторону, наехал на бордюрный камень, и автомобиль перевернулся.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Mitsubishi" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
На водителя автомобиля "ЗАЗ" полицейские вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП.
В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти компромисс, стоит сделать это именно сегодня. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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