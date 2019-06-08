Полицейский автомобиль попал в ДТП на Салтовке

7 июня в 19:48 на ул. Академика Павлова, 301 произошло столкновение служебного автомобиля TOYOTA PRIUS с автомобилем TOYOTA RAV4.
По предварительной информации, патрульный автомобиль двигался по встречной полосе движения с включенными проблесковыми маячками синего цвета и спeциальным звуковым сигналом.
В это время автомобиль TOYOTA RAV4 осуществлял поворот налево с прилегающей тeрритории на главную дорогу.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти компромисс, стоит сделать это именно сегодня. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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