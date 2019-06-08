08.06.2019 13:13

Полицейский автомобиль попал в ДТП на Салтовке

7 июня в 19:48 на ул. Академика Павлова, 301 произошло столкновение служебного автомобиля TOYOTA PRIUS с автомобилем TOYOTA RAV4.



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По предварительной информации, патрульный автомобиль двигался по встречной полосе движения с включенными проблесковыми маячками синего цвета и спeциальным звуковым сигналом.

В это время автомобиль TOYOTA RAV4 осуществлял поворот налево с прилегающей тeрритории на главную дорогу.



В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения

Обстоятельства происшествия устанавливаются.