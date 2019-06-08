На Московском проспекте – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

7 июня около 8:00 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на пр. Московский, 138.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль "Volkswagen" и автомобиль "ВАЗ-21099".
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку автомобиля "Volkswagen".
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти компромисс, стоит сделать это именно сегодня. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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