08.06.2019 14:23

На Московском проспекте – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

7 июня около 8:00 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на пр. Московский, 138.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль "Volkswagen" и автомобиль "ВАЗ-21099".



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку автомобиля "Volkswagen".



ДТП оформляла следственно-оперативная группа.