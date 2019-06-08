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08.06.2019  14:23   

На Московском проспекте – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

7 июня около 8:00 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на пр. Московский, 138.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль "Volkswagen" и автомобиль "ВАЗ-21099".

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку автомобиля "Volkswagen".

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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