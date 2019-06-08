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08.06.2019  15:11   

Членов банды, которая обманывала пенсионеров, арестовали

Мошенникам, работавшим по схеме «Алло! Ваш сын в полиции», назначен залог более миллиона гривен.


// Facebook

Организовал мошенническую преступную группу 26-летний уроженец Купянска, который сейчас находится в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Луганской области (в 2011 году его признали виновным в убийстве, разбоях и кражах и приговорили к 13 годам за решеткой).
 
К преступной деятельности рецидивист привлек 32-летнюю землячку, а также 3 жителей Луганщины – 18-летнюю девушку и мужчин в возрасте 25 и 29 лет.
 
Злоумышленники звонили на стационарные номера пожилых жителей Купянска, представлялись родственниками или правоохранителями. Сообщали, что их внуки или дети попали в неприятности. Чтобы родственников не привлекался к уголовной ответственности, с пенсионеров требовали деньги. После телефонного разговора домой к потерпевшим приезжала 32-летняя участница преступной группы. Женщина представлялась работником полиции и забирала оговоренную сумму.
 
В течение января-мая 2019 мошенники обманули 10 человек. Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 91 года. Каждый из них отдал аферистам суммы от 4 тыс. грн до 2 тыс. долл. Одна из жертв не успела отдать средства, потому что домой вовремя пришла ее внучка. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 230 тыс. грн.
 
Сейчас организатору преступной группы объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины (организация мошенничества, совершенного организованной группой и покушение на аналогичное преступление). 32-летней псевдополицейской и двум мужчинам, также участвовали в преступной деятельности, – по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой). 18-летней участнице ОПГ – по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По требованию прокуратуры Купянский горрайонный суд области избрал для 4 подозреваемых в серии мошенничеств меры пресечения в виде содержания под стражей. Всем – с правом внесения залога в сумме более 1 млн. грн.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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