09.06.2019 09:55

Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке «Барабашово», остается тяжелым

Состояние Вадима Макарюка будет оставаться тяжелым не меньше трех дней. Свой День рождения травмированный телеоператор встретил в реанимации.



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Об этом написала в Facebook коллега Вадима Макарюка Анна Черненко

«Состояние будет оставаться сложным (не могу заставить написать себя другое более правдивое слово) еще минимум 3 дня», - написал она, отметив, что в реанимацию не пускают категорически. «Нельзя тревожить, нельзя двигаться, нельзя думать. Осложнения могут быть неисправимыми», - подчеркнула журналистка.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.