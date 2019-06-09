Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке «Барабашово», остается тяжелым

Состояние Вадима Макарюка будет оставаться тяжелым не меньше трех дней. Свой День рождения травмированный телеоператор встретил в реанимации.
Об этом написала в Facebook коллега Вадима Макарюка Анна Черненко
«Состояние будет оставаться сложным (не могу заставить написать себя другое более правдивое слово) еще минимум 3 дня», - написал она, отметив, что в реанимацию не пускают категорически. «Нельзя тревожить, нельзя двигаться, нельзя думать. Осложнения могут быть неисправимыми», - подчеркнула журналистка.
Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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