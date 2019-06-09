Под Харьковом в сточной трубе нашли части тела пропавшего мужчины

Житель Дергачевского района еще в марте уехал из дома на своей машине и не вернулся
В Дергачевском районе Харьковской области силовики обнаружили части тела местного жителя, который пропал еще в марте нынешнего года. Об этом информируют собственные источники NewsRoom в правоохранительных органах.
Останки мужчины 1959 года рождения нашли в сточной трубе водоема в поселке Ольшаны. Из-за сильной степени разложения тело фактически распалось на части: череп, нижняя челюсть, конечности, а также скелетированное туловище с остатками одежды.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, судмедэксперт и передвижная криминалистическая лаборатория. Силовики установили, что труба, в которой нашли труп, идет от оврага в ставок. Со стороны воды она заварена металлической пластиной.
Житель поселка Пересечное числился в розыске с апреля нынешнего года. По данным правоохранителей, 25 марта мужчина уехал из дома на своей машине ВАЗ-2106 и больше не вернулся. Следователи полиции изменили дополнительную квалификацию с «без вести пропавший» на «очевидное убийство» и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: