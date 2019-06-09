Страшное происшествие в Харькове: рой пчел до смерти изжалил человека (ФОТО)

Трагический случай произошел днем 9 июня в Харькове, на территории авторынка «Лоск».
Насекомые сильно искусали жертву. От большого количества пчелиного яда горожанин погиб на месте ЧП.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Детали происшествия устанавливает Нацполиция.
Также, информируют люди, семейство пчел поселилось на дереве, расположенном на проспекте Гагарина, 165. Рядом, уверяют горожане, расположена детская площадка.
Детали проишествия уточняются.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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