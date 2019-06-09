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09.06.2019  14:14   

Страшное происшествие в Харькове: рой пчел до смерти изжалил человека (ФОТО)

Трагический случай произошел днем 9 июня в Харькове, на территории авторынка «Лоск».


://gx.net.ua

Насекомые сильно искусали жертву. От большого количества пчелиного яда горожанин погиб на месте ЧП.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Детали происшествия устанавливает Нацполиция.

Также, информируют люди, семейство пчел поселилось на дереве, расположенном на проспекте Гагарина, 165. Рядом, уверяют горожане, расположена детская площадка.

Детали проишествия уточняются.

 

 

 

 

 

Источник:   ГХ
 Тэги:  пчелы, рой, лоск, харьков, жертва
 
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