В ДТП на 23 Августа сбит мотоциклист

На перекрестке проспекта Науки и 23 Августа столкнулись легковушка и мотоциклист.
В результате столкновения мотоциклиста госпитализировали
На месте аварии находятся полицейские.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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