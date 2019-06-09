Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП на 23 Августа сбит мотоциклист
09.06.2019  15:15   

В ДТП на 23 Августа сбит мотоциклист

На перекрестке проспекта Науки и 23 Августа столкнулись легковушка и мотоциклист.


// facebook

В результате столкновения мотоциклиста госпитализировали

На месте аварии находятся полицейские.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  дтп, мотоцикл, харьков, 23 августа, полиция, протокол
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.06 Криминал и происшествия На Московском проспекте – ДТП с пострадавшими (ФОТО) 08.06 Криминал и происшествия Полицейский автомобиль попал в ДТП на Салтовке 08.06 Криминал и происшествия На Клочковской перевернулся автомобиль (ФОТО)
 
 

Видео

Четыре оппозиционные партии объединились для участия в парламентских выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 