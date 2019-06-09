Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские журналисты пришли под больницу поздравить избитого коллегу
09.06.2019  16:01   

Харьковские журналисты пришли под больницу поздравить избитого коллегу

Несколько десятков журналистов различных СМИ (собкоры центральных изданий и каналов в том числе) пришли сегодня под стены больницы неотложной помощи поздравить Вадима Макарюка с днем рождения.


// insidernews

Вадим с тяжелыми травмами госпитализирован после того как неизвестные избили его во время съемок конфликта на рынке «Барабашово».

— Я тоже журналист, долго работала журналистом, сейчас я пресс-секретарь прокурора области, — сказала Вита Дубовик. – Об этом тяжело говорить, потому что Вадим очень светлый человек. Человек, который работает не в журналистике, может пройти мимо, поставить свою безопасность на первое место. Мы не имеем право ставить свою безопасность на первое место… Я помню как в 2014 году на площади журналисты, не глядя на политическую окраску, защищали коллег, становились в круг, окружая выходящего в эфир, чтобы не бросили бутылку, не ударили. Сегодня именно такой день, когда мы снова должны стать в круг. Нашего коллегу били в спину, нашего коллегу догоняли. Это не случайность. Мы должны сейчас стать в круг.

Вадиму нельзя вставать, он находится в палате интенсивной терапии, но друзья и родственники обещали передать ему поздравления коллег, рассказать о поддержке и о том, что журналисты «держат кулаки» за его выздоровление.

Нападение на журналистов не должно оставаться безнаказанным. Как бы кто не относился к СМИ, но именно журналисты доносят информацию до людей, именно благодаря журналистам у граждан есть возможность выслушать мнения совершенного разные по содержанию, именно благодаря журналистам в нашей стране существует плюрализм мнений.

Источник:   insidernews
 Тэги:  журналист, нападение, харьков, барабашово, реанимация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Власть Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с их профессиональным праздником 18.10 Власть Петр Порошенко подписал закон о бесплатном оздоровлении детей погибших журналистов 14.09 Новости Службе телевизионных новостей требуются журналисты
 
 

Видео

Четыре оппозиционные партии объединились для участия в парламентских выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 