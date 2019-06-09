09.06.2019 16:01

Харьковские журналисты пришли под больницу поздравить избитого коллегу

Несколько десятков журналистов различных СМИ (собкоры центральных изданий и каналов в том числе) пришли сегодня под стены больницы неотложной помощи поздравить Вадима Макарюка с днем рождения.



// insidernews

Вадим с тяжелыми травмами госпитализирован после того как неизвестные избили его во время съемок конфликта на рынке «Барабашово».

— Я тоже журналист, долго работала журналистом, сейчас я пресс-секретарь прокурора области, — сказала Вита Дубовик. – Об этом тяжело говорить, потому что Вадим очень светлый человек. Человек, который работает не в журналистике, может пройти мимо, поставить свою безопасность на первое место. Мы не имеем право ставить свою безопасность на первое место… Я помню как в 2014 году на площади журналисты, не глядя на политическую окраску, защищали коллег, становились в круг, окружая выходящего в эфир, чтобы не бросили бутылку, не ударили. Сегодня именно такой день, когда мы снова должны стать в круг. Нашего коллегу били в спину, нашего коллегу догоняли. Это не случайность. Мы должны сейчас стать в круг.

Вадиму нельзя вставать, он находится в палате интенсивной терапии, но друзья и родственники обещали передать ему поздравления коллег, рассказать о поддержке и о том, что журналисты «держат кулаки» за его выздоровление.

Нападение на журналистов не должно оставаться безнаказанным. Как бы кто не относился к СМИ, но именно журналисты доносят информацию до людей, именно благодаря журналистам у граждан есть возможность выслушать мнения совершенного разные по содержанию, именно благодаря журналистам в нашей стране существует плюрализм мнений.