09.06.2019 17:12

На Журавлевке оборвался канатный мост, на котором находились пляжники (ВИДЕО)

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.



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По сведениям очевидцев, мост через гребной канал оборвался под весом людей, которые в нем находились. Большая часть людей упали в воду. Однако на канатах застряли люди, которые были в самом начале моста.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)