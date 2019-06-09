Главная Новости Криминал и происшествия На Журавлевке оборвался канатный мост, на котором находились пляжники (ВИДЕО)
09.06.2019  17:12   

На Журавлевке оборвался канатный мост, на котором находились пляжники (ВИДЕО)

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.


// facebook

По сведениям очевидцев, мост через гребной канал оборвался под весом людей, которые в нем находились. Большая часть людей упали в воду. Однако на канатах застряли люди, которые были в самом начале моста.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

 

Источник:   ХС
 Тэги:  мост, журавлевка, обрыв, харьков, пляж
 
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