На Журавлевке оборвался канатный мост, на котором находились пляжники (ВИДЕО)

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
По сведениям очевидцев, мост через гребной канал оборвался под весом людей, которые в нем находились. Большая часть людей упали в воду. Однако на канатах застряли люди, которые были в самом начале моста.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
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Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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