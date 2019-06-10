На Сумской патрульные отобрали котят у «коробочника»

На харьковчанина составили админпротокол за жестокое обращение с животными
В Харькове правоохранители забрали котят у мужчины, который пытался продать животных в центре города. Об этом первыми в соцсетях сообщили очевидцы.
«На «Историческом музее» вызвали полицию и оформляют коробочника (в зеленой футболке). Оформляют жестокое обращение с животными», - написали свидетели.
В пресс-службе патрульной полиции подтвердили информацию. Как рассказали копы, сегодня около 15:00 инспекторы получили вызов на Сумскую, 1. По прибытию силовики обнаружили мужчину, который пытался продать котят, которые находились в ненадлежащих условиях. В итоге полицейские передали малышей зоозащитникам, а на харьковчанина составили админпротокол за жестокое обращение с животными.
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