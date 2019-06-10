10.06.2019 08:40

Контрабандист решил тайком вывезти из Украины витаминов и сосудистых лекарств (ФОТО)

Как передает Восточное региональное управление ГНСУ, запрещенные предметы в пункте пропуска «Плетеневка» пытался незаконно перевезти через границу гражданин Узбекистана.



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По сведениям ГНСУ, 42-летний мужчина направлялся за пределы Украины автомобилем «Мерседес Спринтер» и для прохождения оформления избрал полосу движения «зеленый коридор», демонстрируя тем самым, что не имеет запрещенных вещей.

Однако по результатам оценки рисков у пограничников Харьковского отряда возникли сомнения, что транспортным средством все же могут незаконно перемещаться товары или опасные вещества. Было инициировано совместно с таможенниками проведения дополнительной проверки, в которую также привлекли служебную собаку.

Во время углубленного осмотра среди вещей обнаружено 12 патронов калибра 9 мм, а в межпотолочном пространстве за обшивкой автомобиля более 500 флаконов и упаковок с медицинскими препаратами.

Стоимость медпрепаратов составляет около 70 тыс. грн. Кроме того, у мужчины изъяли транспортное средство оценено в более 280 тыс. грн.