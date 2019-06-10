Главная Новости Криминал и происшествия Контрабандист решил тайком вывезти из Украины витаминов и сосудистых лекарств (ФОТО)
10.06.2019  08:40   

Контрабандист решил тайком вывезти из Украины витаминов и сосудистых лекарств (ФОТО)

Как передает Восточное региональное управление ГНСУ, запрещенные предметы в пункте пропуска «Плетеневка» пытался незаконно перевезти через границу гражданин Узбекистана.


// facebook

По сведениям ГНСУ, 42-летний мужчина направлялся за пределы Украины автомобилем «Мерседес Спринтер» и для прохождения оформления избрал полосу движения «зеленый коридор», демонстрируя тем самым, что не имеет запрещенных вещей.

Однако по результатам оценки рисков у пограничников Харьковского отряда возникли сомнения, что транспортным средством все же могут незаконно перемещаться товары или опасные вещества. Было инициировано совместно с таможенниками проведения дополнительной проверки, в которую также привлекли служебную собаку.

 Во время углубленного осмотра среди вещей обнаружено 12 патронов калибра 9 мм, а в межпотолочном пространстве за обшивкой автомобиля более 500 флаконов и упаковок с медицинскими препаратами.

 Стоимость медпрепаратов составляет около 70 тыс. грн. Кроме того, у мужчины изъяли транспортное средство оценено в более 280 тыс. грн.

 

 

 

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, лекарства, харьков, отряд, плетневка, пограничник
 
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