Контрабандист решил тайком вывезти из Украины витаминов и сосудистых лекарств (ФОТО)

Как передает Восточное региональное управление ГНСУ, запрещенные предметы в пункте пропуска «Плетеневка» пытался незаконно перевезти через границу гражданин Узбекистана.
По сведениям ГНСУ, 42-летний мужчина направлялся за пределы Украины автомобилем «Мерседес Спринтер» и для прохождения оформления избрал полосу движения «зеленый коридор», демонстрируя тем самым, что не имеет запрещенных вещей.
Однако по результатам оценки рисков у пограничников Харьковского отряда возникли сомнения, что транспортным средством все же могут незаконно перемещаться товары или опасные вещества. Было инициировано совместно с таможенниками проведения дополнительной проверки, в которую также привлекли служебную собаку.
Во время углубленного осмотра среди вещей обнаружено 12 патронов калибра 9 мм, а в межпотолочном пространстве за обшивкой автомобиля более 500 флаконов и упаковок с медицинскими препаратами.
Стоимость медпрепаратов составляет около 70 тыс. грн. Кроме того, у мужчины изъяли транспортное средство оценено в более 280 тыс. грн.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
влажн.:
давл.:
ветер: