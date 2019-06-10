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10.06.2019  08:59   

Элитный внедорожник разнес рекламный щит на Проспекте Науки (ВИДЕО)

По словам очевидцев, водителю помешала «подрезавшая» ŠKODA


// facebook

Видео с Range Rover, припаркованном прямо в рекламной конструкции выложили пользователи социальных сетей. Судя по сюжету видео - полиция выясняет детали проишествия.

 

 

Источник:   ХС
 Тэги:  внедорожник, рекламный, харьков, проспект науки, дтп, полиция
 
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