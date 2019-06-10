Элитный внедорожник разнес рекламный щит на Проспекте Науки (ВИДЕО)

По словам очевидцев, водителю помешала «подрезавшая» ŠKODA
Видео с Range Rover, припаркованном прямо в рекламной конструкции выложили пользователи социальных сетей. Судя по сюжету видео - полиция выясняет детали проишествия.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
влажн.:
давл.:
ветер: