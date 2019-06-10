10.06.2019 10:01

На Салтовке «оборотни» экологи требуют штраф за мангалы (ВИДЕО)

В парке Победы в Харькове неизвестный подошел к людям, которые разожгли мангал, и начал выписывать штраф в размере 800-1300 грн.



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По словам очевидцев, неизвестный мотивировал штраф тем, что наносится вред окружающей среде. Посетители парка предложили мужчине вызвать полицию, но он - ушел.