На Салтовке «оборотни» экологи требуют штраф за мангалы (ВИДЕО)

В парке Победы в Харькове неизвестный подошел к людям, которые разожгли мангал, и начал выписывать штраф в размере 800-1300 грн.
По словам очевидцев, неизвестный мотивировал штраф тем, что наносится вред окружающей среде. Посетители парка предложили мужчине вызвать полицию, но он - ушел.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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