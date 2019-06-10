10.06.2019 10:20

100 пожаров потушили спасатели Харьковщины на прошлой неделе

На прошлой неделе, с 03 по 10 июня, подразделения ГУ ГСЧС в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.



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В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 230 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 100 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 32 выезды для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны - 30 на дежурство - 5, 63 - другие выезды.

В результате пожаров 1 человек получила травмы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах было спасено 2 человека (в т.ч. 1 ребенок) и эвакуированы 28 человек.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 30 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 130 боеприпасов, среди которых: 48 артснарядов, 78 минометных мин, 4 гранат.