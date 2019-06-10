10.06.2019 12:15

В Харькове скорая попала в аварию

Экстремально вождение не помогло машине с включенными проблесковыми маячками объехать авто-хама, не желавшего уступить дорогу медикам



://sq.com.ua

На перекрестке пр. Гагарина и ул. Молочной в Харькове сегодня, 10 июня, карета скорой помощи попала в аварию. Об этом сообщили в харьковском Telegram-канале.

По словам очевидцев, ДТП спровоцировал автомобиль, который не пропустил скорую помощь, ехавшую с включенной сиреной.

Данных о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.