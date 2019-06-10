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10.06.2019  12:15   

В Харькове скорая попала в аварию

Экстремально вождение не помогло машине с включенными проблесковыми маячками объехать авто-хама, не желавшего уступить дорогу медикам


://sq.com.ua

На перекрестке пр. Гагарина и ул. Молочной в Харькове сегодня, 10 июня, карета скорой помощи попала в аварию. Об этом сообщили в харьковском Telegram-канале.

По словам очевидцев, ДТП спровоцировал автомобиль, который не пропустил скорую помощь, ехавшую с включенной сиреной.

Данных о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

 

 

 

Источник:   SQ
 Тэги:  авария, скорая, дтп, харьков, полиция
 
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