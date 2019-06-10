В Харькове скорая попала в аварию

Экстремально вождение не помогло машине с включенными проблесковыми маячками объехать авто-хама, не желавшего уступить дорогу медикам
На перекрестке пр. Гагарина и ул. Молочной в Харькове сегодня, 10 июня, карета скорой помощи попала в аварию. Об этом сообщили в харьковском Telegram-канале.
По словам очевидцев, ДТП спровоцировал автомобиль, который не пропустил скорую помощь, ехавшую с включенной сиреной.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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