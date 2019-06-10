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10.06.2019  13:42   

Честный пасынок отправил отчима-наркомана за решетку (ФОТО)

Под Харьковом 52-летний мужчина выращивал коноплю во дворе и огороде.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Волчанском районе полицейские обнаружили посев конопли, о котором правоохранителям сообщил подросток.
 
Он рассказал о том, что отчим растит коноплю.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и участковый офицер полиции. Сотрудники полиции изъяли с территории домовладения 36 кустов конопли.
 
И.о. начальника Волчанского отдела полиции полковник полиции Сергей Мелешев рассказал, что 52-летний местный житель выращивал коноплю на территории домовладения, а именно: во дворе и огороде.
 
Он поливал, пропалывал и ухаживал за растениями. После чего высушивал и мельчил для дальнейшего собственного потребления.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, конопля, харьков
 
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