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10.06.2019  13:11   

Минирование. Полиция ищет бомбы в четырех вузах

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.


telegraf.com.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о заминировании высших учебных заведений на проспекте Науки, площади Конституции, улицы Маршала Бажанова и Алчевских, поступило на электронную почту полиции 10 июня.
 
Проведена эвакуация,
 
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, поиск бомбы, харьков
 
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