Минирование. Полиция ищет бомбы в четырех вузах

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
влажн.:
давл.:
ветер: