10.06.2019 14:41

Бывший полицейский-душегуб: убийца трех пожилых людей уже не выйдет из тюрьмы

Прокуратура добилась в суде пожизненного заключения для серийного убийцы.



lb.ua

Как сообщает Прокуратура, Харьковский апелляционной суд поддержал позицию прокуратуры и назначил экс-милиционеру, убившему трех пожилых женщин, наказание в виде пожизненно лишение свободы.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчина признан виновным в ряде разбойных нападений и умышленных убийств из корыстных побуждений, а также краже (ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Обстоятельства дела:

Прокуратура доказала в суде, что в период с февраля 2009 по сентябрь 2010 года бывший милиционер жестоко расправился с тремя пенсионерка в Волчанском районе области.

Мотивом каждый раз становились деньги. К преступлениям человек готовился заранее: брал с собой перчатки, чтобы не оставлять следов, фонарик и необходимое «орудие».

Первое убийство он совершил зимой 2009 Злоумышленник ночью пробрался в дом пожилых супругов из окно котельной. Пока хозяева спали, Незваный гость, подсвечивая фонариком, искал в доме деньги.

В это время проснулась 61-летняя хозяйка дома. Чтобы женщина не подняла шума, злоумышленник несколько раз ударил ее по голове металлической палкой, которую принес с собой.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Убийца забрал из дома около 2 тыс. долл. и скрылся. Орудие преступления убийца утопили в реке, а средствами распорядился по своему усмотрению.

За полгода он снова пошел «на дело». Так же ночью мужчина проник в дом одинокой пенсионерка. Злоумышленник задушили бабушку и забрал из дома старушки все ее сбережения - 2,5 тыс. грн.

Еще одной жертвой убийцы в сентябре 2010 г . стала также пожилая женщина, которая жила одна.

Экс-полицейский действовал по «отработанной» схеме: ночью пробрался в дом через окно и задушил хозяйку дома, после чего забрал из дома деньги и скрылся. На этот раз ему удалось отыскать в доме всего 700 грн.

Задержали злоумышленника после кражи средств из припаркованного автомобиля. Тогда мужчина признался и в других преступлениях.

В декабре 2016 приговором Чугуевский городского суда области серийного убийцу приговорили к 15 годам лишение свободы с конфискацией имущества. Однако прокуратура не согласилась со слишком мягким наказанием и обратилась в апелляцию с требованием более сурового наказания.

Сейчас приговор Апелляционного суда вступил в силу.