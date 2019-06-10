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10.06.2019  14:41   

Бывший полицейский-душегуб: убийца трех пожилых людей уже не выйдет из тюрьмы

Прокуратура добилась в суде пожизненного заключения для серийного убийцы.


lb.ua
Как сообщает Прокуратура, Харьковский апелляционной суд поддержал позицию прокуратуры и назначил экс-милиционеру, убившему трех пожилых женщин, наказание в виде пожизненно лишение свободы.
 
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчина признан виновным в ряде разбойных нападений и умышленных убийств из корыстных побуждений, а также краже (ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст.  185 УК Украины).
 
Обстоятельства дела:
 
Прокуратура доказала в суде, что в период с февраля 2009 по сентябрь 2010 года бывший милиционер жестоко расправился с тремя пенсионерка в Волчанском районе области. 
 
Мотивом каждый раз становились деньги. К преступлениям человек готовился заранее: брал с собой перчатки, чтобы не оставлять следов, фонарик и необходимое «орудие».
 
Первое убийство он совершил зимой 2009 Злоумышленник ночью пробрался в дом пожилых супругов из окно котельной. Пока хозяева спали, Незваный гость, подсвечивая фонариком, искал в доме деньги. 
 
В это время проснулась 61-летняя хозяйка дома. Чтобы женщина не подняла шума, злоумышленник несколько раз ударил ее по голове металлической палкой, которую принес с собой. 
 
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.  Убийца забрал из дома около 2 тыс. долл.  и скрылся.  Орудие преступления убийца утопили в реке, а средствами распорядился по своему усмотрению.
 
За полгода он снова пошел «на дело». Так же ночью мужчина проник в дом одинокой пенсионерка.  Злоумышленник задушили бабушку и забрал из дома старушки все ее сбережения - 2,5 тыс.  грн.
 
Еще одной жертвой убийцы в сентябре 2010 г . стала также пожилая женщина, которая жила одна. 
 
Экс-полицейский действовал по «отработанной» схеме: ночью пробрался в дом через окно и задушил хозяйку дома, после чего забрал из дома деньги и скрылся.  На этот раз ему удалось отыскать в доме всего 700 грн.
 
Задержали злоумышленника после кражи средств из припаркованного автомобиля.  Тогда мужчина признался и в других преступлениях.
 
В декабре 2016 приговором Чугуевский городского суда области серийного убийцу приговорили к 15 годам лишение свободы с конфискацией имущества.  Однако прокуратура не согласилась со слишком мягким наказанием и обратилась в апелляцию с требованием более сурового наказания.
 
Сейчас приговор Апелляционного суда вступил в силу.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
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