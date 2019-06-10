10.06.2019 16:24

Стрельба и избиение журналиста на Барабашово: полиция опросила сотню свидетелей (ВИДЕО)

Полицией проводится расследование по установлению лиц, совершивших нападение на видеооператора харьковских новостей.



hk.npu.gov.ua

Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, оператору «102» поступило сообщение о массовом собрании граждан на территории ТЦ «Барабашово».

В вечернее время на территории торгового центра неизвестные препятствовали законной профессиональной деятельности оператору одного из харьковских каналов, повредили видеокамеру и нанесли телесные повреждения.

По данным фактам следователи Киевского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Данные материалы объединены в одно уголовное производство.

Каретой скорой неотложной помощи пострадавший был доставлен в больницу. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Сейчас провести с ним следственные действия невозможно.

В ходе досудебных действий 8 июня полицейские изъяли видеокамеру «Panasonic» без карты памяти. Камера на момент осмотра была повреждена.

По словам Сергея Чижа, для установления виновных лиц создана следственно-оперативная группа из числа опытных работников следственного управления и Управления уголовного розыска.

- В ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Отработанные видеозаписи с камер видеонаблюдения банка, расположенного рядом с местом происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, допросы пока еще продолжаются. Следователями назначен ряд экспертиз, - рассказал начальник следственного управления. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления лиц, совершивших преступление

Сергей Чиж также обратился к гражданам, которые присутствовали во время этого конфликта и проводили съемку мобильными телефонами или видео камерами.

- Прошу всех свидетелей данного происшествия обратиться в следственное управление или Киевского отдела полиции и предоставить видеоматериалы. Мы будем очень благодарны за оказанную помощь при раскрытии указанного преступления, - отметил Сергей Чиж.

Также по факту конфликтной ситуации на ТЦ «Барабашово» следователями Московского отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Заместитель начальника ГУНП заверил, что полиция будет постоянно информировать общественность о результатах расследования указанных резонансных событий. Ход этой работы находится на личном контроле начальника областного главка полиции.