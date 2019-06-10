Главная Новости Криминал и происшествия Директор морга, пытавшийся нажиться на родственниках покойницы, предстанет перед судом
10.06.2019  17:21   

Директор морга, пытавшийся нажиться на родственниках покойницы, предстанет перед судом

Дергачевский местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей специализированного медучреждения по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).


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Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Юрий Ковалев, медработник просил, а впоследствии получил от представителя родственников умершей бабушки 3 тыс. грн.

За «вознаграждение» чиновник обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения.

Мужчину разоблачили «на горячем» - при получении средств в служебном кабинете. Если вина руководителя медучреждения будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  морг, суд, харьков, прокуратура, взятка, коррупция
 
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