10.06.2019 17:21

Директор морга, пытавшийся нажиться на родственниках покойницы, предстанет перед судом

Дергачевский местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей специализированного медучреждения по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).



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Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Юрий Ковалев, медработник просил, а впоследствии получил от представителя родственников умершей бабушки 3 тыс. грн.

За «вознаграждение» чиновник обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения.

Мужчину разоблачили «на горячем» - при получении средств в служебном кабинете. Если вина руководителя медучреждения будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.