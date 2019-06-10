Директор морга, пытавшийся нажиться на родственниках покойницы, предстанет перед судом

Дергачевский местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей специализированного медучреждения по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Юрий Ковалев, медработник просил, а впоследствии получил от представителя родственников умершей бабушки 3 тыс. грн.
За «вознаграждение» чиновник обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения.
Мужчину разоблачили «на горячем» - при получении средств в служебном кабинете. Если вина руководителя медучреждения будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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