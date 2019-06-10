10.06.2019 17:49

Под Харьковом надругались над мальчиком

Издевательства сверстников привели ребенка в больницу.



facebook.com

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области расследуют надругательство сверстников над шестилетним мальчиком.

Как стало известно сегодня, 5 июня ребенок рассказал матери о боли в области заднего прохода.

Жительница Люботина обратилась в областную детскую клиническую больницу и мальчика госпитализировали.

Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По словам женщины, сын лишь спустя шесть дней рассказал ей об инциденте, случившемся с ним на спортивной площадке.

Там второклассник местной школы в присутствии других детей снял с пострадавшего нижнее белье и вставил ему палку в задний проход.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 152 ("изнасилование малолетнего") УК Украины. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.