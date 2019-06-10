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10.06.2019  17:49   

Под Харьковом надругались над мальчиком

Издевательства сверстников привели ребенка в больницу.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области расследуют надругательство сверстников над шестилетним мальчиком. 
 
Как стало известно сегодня, 5 июня ребенок рассказал матери о боли в области заднего прохода.
 
Жительница Люботина обратилась в областную детскую клиническую больницу и мальчика госпитализировали.
 
Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
 
По словам женщины, сын лишь спустя шесть дней рассказал ей об инциденте, случившемся с ним на спортивной площадке.
 
Там второклассник местной школы в присутствии других детей снял с пострадавшего нижнее белье и вставил ему палку в задний проход.
 
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 152 ("изнасилование малолетнего") УК Украины. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  издевательство, надругались, харьков, люботин
 
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