Покушение в гараже: мужчина еле выжил после нападения (ФОТО)

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 июня во дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение о доставке в больницу 41-летнего жителя поселка Андреевка с колото-резаными ранами живота и спины.
На месте происшествия полицейские установили, что ранение гражданин получил в собственном гараже.
В ту ночь мужчина вместе со своей сожительницей и товарищами распивали алкоголь. Пострадавший вышел на улицу курить, во время чего у него возникла ссора с компанией, которая отдыхала неподалеку. В ходе конфликта один из мужчин схватил нож и ударил мужчину в область живота и спины.
Очевидцы происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего и вызвали сотрудников полиции.
По подозрению в совершении преступления группа реагирования патрульной полиции Балаклейского отдела задержала 43-летнего мужчины.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как выяснилось, 43-летний подозреваемый имеет криминальное прошлое, в частности, он уже был осужден за умышленное убийство. Задержанный объяснил, что не мог поступить иначе, поскольку потерпевший его сильно обидел.
Следователями Балаклейского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.