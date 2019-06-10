10.06.2019 19:41

Покушение в гараже: мужчина еле выжил после нападения (ФОТО)

Копы оперативно раскрыли покушение на умышленное убийство.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 июня во дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение о доставке в больницу 41-летнего жителя поселка Андреевка с колото-резаными ранами живота и спины.

На месте происшествия полицейские установили, что ранение гражданин получил в собственном гараже.