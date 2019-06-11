Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом пропали двое детей (ФОТО)
11.06.2019  12:14   

Под Харьковом пропали двое детей (ФОТО)

Разыскивают брата и сестру Чистяковых.


facebook.com
Как сообщает полиция в соцсети, 09.06.2019 года в Новой Водолаге в 22.00 часов ушли из дома и до настоящего времени не вернулись несовершеннолетние дети Чистякова Вероника, 2004 года рождения и Чистяков Андрей 2006 года рождения.
 
Приметы Вероники: рост 170-174 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, курчавые по плечу, была одета в шорты черного цвета и футболку бело-серого цвета.
 
Приметы Андрея: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины , одетый в черную футболку.
 
По словам свидетелей детей видели 10.06.2019 года в 13.30 часов, на залзичний остановке "Власовка" с. Палатки Нововодолажского района.
 
При наличии информации просим сообщить по телефону: Дежурная часть Нововодолажского отдела полиции 0574042002, 0997837464 Ювенальная превенция, или 102
 
Спасибо за сотрудничество!
Тэги:  пропали дети, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.09 Криминал и происшествия Дети, исчезнувшие из спец-центра, убежали к бабушке
 
 

Видео

Политическая партия "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК" презентовала команду лидеров
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 