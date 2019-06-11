11.06.2019 12:14

Под Харьковом пропали двое детей (ФОТО)

Разыскивают брата и сестру Чистяковых.



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Как сообщает полиция в соцсети, 09.06.2019 года в Новой Водолаге в 22.00 часов ушли из дома и до настоящего времени не вернулись несовершеннолетние дети Чистякова Вероника, 2004 года рождения и Чистяков Андрей 2006 года рождения.

Приметы Вероники: рост 170-174 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, курчавые по плечу, была одета в шорты черного цвета и футболку бело-серого цвета.

Приметы Андрея: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины , одетый в черную футболку.

По словам свидетелей детей видели 10.06.2019 года в 13.30 часов, на залзичний остановке "Власовка" с. Палатки Нововодолажского района.

При наличии информации просим сообщить по телефону: Дежурная часть Нововодолажского отдела полиции 0574042002, 0997837464 Ювенальная превенция, или 102

Спасибо за сотрудничество!