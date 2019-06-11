11.06.2019 08:20

Попытка срыва сессии полностью не удалась – полиция ищет «шутника»

Более 13,5 тысяч студентов эвакуировали напрасно - информация о минировании 6 вузов в Харькове не подтвердилась.



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«Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 165 тыс. кв. метров помещений и 28 тыс. 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 13 тыс. 550 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили», - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.