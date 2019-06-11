11.06.2019 08:40

Под Харьковом возле пляжа взорвали боевую гранату

ЧП произошло в селе Великие Бучки Сахновщинского района.



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Боевую гранату взорвали 9 июня в середине дня.

Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив» со ссылкой на собственные источники.

ЧП произошло недалеко от несанкционированного пляжа, где в это время отдыхали люди.

Свидетели утверждают, что гранату взорвала компания молодых людей, которые в это время были в нетрезвом состоянии. Среди них находился бывший участник боевых действий на Востоке Украины. В результате взрыва никто не пострадал.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.