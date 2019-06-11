11.06.2019 09:09

Майора харьковской полиции сочли невиновной в коррупции

В суде начальник следственного отдела свою вину не признала.



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Суд признал невиновной начальника отделения расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица, следственного отдела Индустриального отдела полиции Харьковской области, обвиняемой в получение взятки. Об этом редакция 368.media узнала из приговора Орджиникидзевского районного суда Харькова.

В 2016 году полицейские открыли дело об использовании подложного документа. Во время расследования начальнику следственного отдела передали свидетельство о регистрации автомобиля Audi А6, которое признали не вещественным доказательством в деле. Оно подлежало возврату владельцу после окончания расследования.

Майор полиции решила не возвращать документ. Она потребовала от владельца автомобиля 300 долларов за возврат свидетельства и закрытие дела. В декабре того же года вымогательницу задержали после получения денег и изъяли всю сумму взятки.

В суде начальник следственного отдела свою вину не признала. Она заявила, что с владельцем автомобиля знакома несколько лет. После задержания авто мужчина неоднократно обращался к обвиняемой и предлагал «благодарность» в помощи решения вопроса, но следователь категорически отказала.

По словам обвиняемой, указаний в деле она не давала, после поступления результатов проверки документов дело закрыли. Сообщение с текстом «ремонт обойдется в 300 долларов» следователь отправила владельцу автомобиля так как знала, что машина неисправна и узнала стоимость ремонта у знакомого.

Кроме того, обвиняемая считает, что в отношении нее имела место провокация преступления. Суд признал начальника следственного отдела невиновной по ч. 3 ст. 368 УК и оправдал из-за недоказанности действий состава уголовного преступления.