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11.06.2019  09:45   

На Харьковщине пьяная ссора едва не закончилась убийством

По подозрению в совершении покушения на убийство задержали 43-летнего мужчину.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 9 июня в Балаклейский отдела поступило сообщение о том, что в больницу доставили 41-летнего жителя поселка Андреевка с колото-резаными ранами живота и спины. Ранения гражданин получил в собственном гараже.

В ту ночь мужчина вместе со своей сожительницей и товарищами распивали алкоголь. Пострадавший вышел на улицу курить, во время чего у него возникла ссора с компанией, которая отдыхала неподалеку. Во время конфликта один из мужчин схватил нож и ударил мужчину в область живота и спины.

Очевидцы вызвали медиков и сотрудников полиции.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как выяснилось, 43-летний подозреваемый имеет криминальное прошлое, в частности, он уже был осужден за умышленное убийство. Задержанный объяснил, что не мог поступить иначе, поскольку потерпевший его сильно обидел.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  ссора, алкоголь, харьков, полиция, протокол
 
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