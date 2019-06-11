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11.06.2019  10:03   

В Харькове огонь уничтожил гибридного «американца» (ФОТО)

В Московском районе произошло возгорание в элитном легковом автомобиле


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По данным ГСЧС, 10 июня в 23:12 поступило сообщение о пожаре возле дома №162-г на улице Академика Павлова. Там горел автомобиль Chevrolet Volt 2012 выпуска.

На момент прибытия спасателей огонь охватил моторный отсек и заднее левое крыло дорогого гибридного американского авто. Площадь пожара составила около 3 кв. м.

С помощью пенообразователя в 23:20 огонь был локализован, в 23:36 - ликвидирован.

Причина пожара выясняется правоохранителями.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  гибрид, авто, харьков, пожар
 
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