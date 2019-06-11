11.06.2019 10:27

Харьковский «бутлегер» пошел на сделку с прокурором и отделался штрафом

Алкогольный фальсификат предприимчивый мужчина приобрел в интернете, хранил товар в арендованном помещении.



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Об этом говорится в приговоре Коминтерновского районного суда от 5 июня.

По данным суда, обвиняемый в период с октября по ноябрь 2018 приобрел с целью сбыта незаконно изготовленные алкогольные напитки. Фальсификат человек приобрел в интернете, хранил товар в арендованном помещении.

В среднем человек покупал по 2-3 тыс. ситров алкоголя или спирта.

15 ноября 2018 во время обыска состава правоохранители обнаружили и изъяли три бочки объемом 1 000 литров, заполненные жидкостью с запахом спирта, пластиковые бутылки различных объемов с той же жидкостью, другие предметы и оборудования. Кроме того, в микроавтобусе также обнаружили три бочки с указанной жидкостью.

«Алкогольные напитки, изъятые при обыске нежилого помещения, не соответствуют требованиям ГОСТ Водки и водки особой. Технические условия», а жидкости обнаружены и изъяты в автомобиле отвечают требованиям ГТСУ «Спирт этиловый ратифицированный. Технические условия», - говорится в решении суда.

27 февраля 2019 между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Суд соглашение утвердил и признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.