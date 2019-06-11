Пропавшие дети сбежали и прятались, ночуя в заброшках (ФОТО)

11.06.2019 13:11

Под Харьковом разыскали беглецов-подростков.

Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители, в результате принятых мер, нашли беглецов в родном селе и вернули их домой.

Установлено, что дети прятались по ставкам, а ночевали в заброшенном здании. Установили, что семья является неблагополучной, несовершеннолетние ранее неоднократно оставляли дом и состоят на учете службы по делам детей Нововодолажского райгосадминистрации.