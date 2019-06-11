11.06.2019 13:11
Пропавшие дети сбежали и прятались, ночуя в заброшках (ФОТО)
Под Харьковом разыскали беглецов-подростков.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители, в результате принятых мер, нашли беглецов в родном селе и вернули их домой.
Установлено, что дети прятались по ставкам, а ночевали в заброшенном здании. Установили, что семья является неблагополучной, несовершеннолетние ранее неоднократно оставляли дом и состоят на учете службы по делам детей Нововодолажского райгосадминистрации.
Напомним, что с заявлением об исчезновении
сына и дочери 10 июня в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции обратилась 36-летняя жительница села Староверовка. Женщина рассказала, что дети ушли из дома 9 июня вечером и не вернулись.
Мать подростков сотрудники Нововодолажского отделения полиции привлекли к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.