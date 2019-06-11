Главная Новости Криминал и происшествия Кровавое застолье: отец обиделся и одним ударом убил сына
11.06.2019  14:19   

Кровавое застолье: отец обиделся и одним ударом убил сына

Убийце не понравилось, что парень вновь стал его укорять за испорченное детство.


korrespondent.net
Как сообщает Прокуратура, приговором Дергачевского районного суда области 67-летний мужчина признан виновным в убийстве сына (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, убийцу приговорили к 7 годам лишения свободы.
 
Напомним, трагедия случилась в августе прошлого года в пгт. Золочев. Отец и сын выпивали вместе. Во время «застолья» 33-летний мужчина начал вспоминать отцу старые обиды. В частности, то, что после смерти матери он оставил его и других своих детей в интернате. Конфликты на этой почве между родственниками возникали и раньше. На этот раз нетрезвый отец в ответ на упреки схватил со стола нож и ударил сына в живот. От полученных травм мужчина скончался.
 
Прокуратура не согласилась со слишком мягким приговором для злоумышленника. Учитывая тяжесть совершенного преступления, прокурор подал апелляционную жалобу с требованием назначить более суровое наказание для убийцы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.06 Криминал и происшествия Бывший полицейский-душегуб, убивший трех пожилых людей, уже не выйдет из тюрьмы 07.06 Криминал и происшествия В Дергачах на стройке школы травмировался рабочий: мужчина умер в больнице 05.06 Криминал и происшествия В неотложке умер мужчина, который обжегся кислотой
 
 

Видео

Харьковские спасатели еще раз напомнили о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности в летний период. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 