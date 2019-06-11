11.06.2019 14:19

Кровавое застолье: отец обиделся и одним ударом убил сына

Убийце не понравилось, что парень вновь стал его укорять за испорченное детство.



korrespondent.net

Как сообщает Прокуратура, приговором Дергачевского районного суда области 67-летний мужчина признан виновным в убийстве сына (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, убийцу приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, трагедия случилась в августе прошлого года в пгт. Золочев. Отец и сын выпивали вместе. Во время «застолья» 33-летний мужчина начал вспоминать отцу старые обиды. В частности, то, что после смерти матери он оставил его и других своих детей в интернате. Конфликты на этой почве между родственниками возникали и раньше. На этот раз нетрезвый отец в ответ на упреки схватил со стола нож и ударил сына в живот. От полученных травм мужчина скончался.

Прокуратура не согласилась со слишком мягким приговором для злоумышленника. Учитывая тяжесть совершенного преступления, прокурор подал апелляционную жалобу с требованием назначить более суровое наказание для убийцы.