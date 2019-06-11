11.06.2019 14:49

Пойман любитель жечь иномарки: подробности от полиции (ФОТО)

Неадекватный житель поджег американца во дворе частной клиники.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 июня о 23:00 в дежурную часть Московского отдела поступило сообщение от 39-летней жительницы Харькова о том, что во дворе частной больницы на улице Академика Павлова, где она работает администратором, неизвестный поджег ее автомобиль Сhevrolet Volt.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полиция и харьковчане совместно поймали преступника.

Им оказался 52-летний безработный житель Шевченковского района Харьковской области. Мужчина причины своего поступка объяснить полиции не смог.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся следственные действия.