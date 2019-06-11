Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной горе отец скрутил разбойника, ограбившего его сына (ФОТО)
11.06.2019  16:49   

На Холодной горе отец скрутил разбойника, ограбившего его сына (ФОТО)

Харьковчанин помог полицейским оперативно задержать мужчину, причастного к грабежу


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 июня о полицию обратилась 37-летняя женщина.
 
Она сообщила о том, что неизвестный мужчина избил ее 15-летнего сына и отобрал мобильный телефон. Преступление произошлоа в парке Юность.
 
Отец подростка удалось задержать правонарушителя. Также на место происшествия быстро прибыли патрульные полицейские.
 
Злоумышленником оказался 37-летний житель поселка Высокий. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчины вещественное доказательство.
 
По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, холодная гора, харьков
 
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