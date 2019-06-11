11.06.2019 16:49

На Холодной горе отец скрутил разбойника, ограбившего его сына (ФОТО)

Харьковчанин помог полицейским оперативно задержать мужчину, причастного к грабежу



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 июня о полицию обратилась 37-летняя женщина.

Она сообщила о том, что неизвестный мужчина избил ее 15-летнего сына и отобрал мобильный телефон. Преступление произошлоа в парке Юность.

Отец подростка удалось задержать правонарушителя. Также на место происшествия быстро прибыли патрульные полицейские.

Злоумышленником оказался 37-летний житель поселка Высокий. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчины вещественное доказательство.

По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.