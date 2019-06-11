11.06.2019 15:43

Скорая едва успела спасти ребенка возле бассейна известного ночного клуба

Бригада медиков «откачала» 8 летнюю девочку и доставила ее в реанимацию



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Сегодня 11. 06. 2019р. в 12:38 мин. в службу «103» поступил вызов в клуб «Город», по поводу «без сознания».

Бригада Е (Н) МД прибыла на вызов через 4 минуты и обнаружила девочку 8 лет у бассейна, которая плавая в бассейне начала тонуть.

Проведя реанимационные мероприятия больную госпитализировали в реанимационное отделение ОДКБ 1