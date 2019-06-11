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11.06.2019  15:43   

Скорая едва успела спасти ребенка возле бассейна известного ночного клуба

Бригада медиков «откачала» 8 летнюю девочку и доставила ее в реанимацию


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Сегодня 11. 06. 2019р. в 12:38 мин. в службу «103» поступил вызов в клуб «Город», по поводу «без сознания».

Бригада Е (Н) МД прибыла на вызов через 4 минуты и обнаружила девочку 8 лет у бассейна, которая плавая в бассейне начала тонуть.

Проведя реанимационные мероприятия больную госпитализировали в реанимационное отделение ОДКБ 1

Источник:   КЗОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
 Тэги:  бассейн, жертва, харьков, мисто, клуб, невнимательность, реанимация
 
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