11.06.2019 17:20

Харьковские браконьеры выплатили в среднем по 300 грн штрафа за каждый килограмм незаконно взятой рыбы (ФОТО)

С начала нерестового запрета на вылов, харьковский рыбоохранный патруль изъял на рынках и у водоемов почти тонну рыбы.



://khr.darg.gov.ua

В период с 1 апреля по 10 июня 2019 инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля было проведено 80 рыбоохранных рейдов.

В результате, раскрыто 279 нарушений природоохранного законодательства, из которых 147 грубые нарушения Правил рыболовства.

Также составлен 48 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), 30 - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов), девять - по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП (реализация запрещенных орудий лова), и семь - по ст. 90 КУоАП (незаконное добывание объектов животного мира занесенных в Красную книгу Украины). Кроме этого, оформлено 38 актов обнаружения и изъятия бесхозного имущества.

«За данный период на нарушителей наложено 7 956 грн штрафов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составили 289 076 грн.

В ходе проведенных мероприятий инспекторы изъяли почти 1068 кг водных биоресурсов, из которых 465 кг - на рынках.

Также конфисковали 127 ед. запрещенных орудий лова и еще 124 ед. - по актам бесхозного имущества », - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.

Кроме этого, 193 дела переданы в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ от 21.11.2011 г.. № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов».