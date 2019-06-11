Главная Новости Криминал и происшествия Полет из окна общежития: на ХТЗ собутыльник выбросил товарища в окно
11.06.2019  19:19   

Полет из окна общежития: на ХТЗ собутыльник выбросил товарища в окно

Копы задержали подозреваемого.


dpchas.com.ua
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Индустриальном районе Харькова полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство товарища. 
 
Как стало известно, вечером 10 июня с улицы Роганской доставили в неотложку харьковчанина 1975 года рождения.
 
Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговю травму, перелом ребер и сотрясение мозга. Как рассказали свидетели, неизвестный выбросил мужчину из окна второго этажа.
 
Прибывшие на место происшествия силовики оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 29-летний собутыльник пострадавшего.
 
По данным стражей порядка, между товарищами произошел конфликт во время совместного распития спиртных напитков. Разозленный мужчина вытолкал оппонента из окна своей комнаты в общежитии.
 
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  выпал из окна, покушение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.05 Криминал и происшествия На Салтовке ребенок выпал из окна: подробности от полиции (ФОТО) 23.05 Криминал и происшествия На Салтовке из окна выпал ребенок (Обновлено, ФОТО) 15.03 Криминал и происшествия Пить надо меньше: из-за страшного сна мужчина выпал из окна, перепутав его с дверью
 
 

Видео

Состоялся третий этап молодежного проекта "ЛОМ"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 