11.06.2019 19:19

Полет из окна общежития: на ХТЗ собутыльник выбросил товарища в окно

Копы задержали подозреваемого.



dpchas.com.ua

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Индустриальном районе Харькова полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство товарища.

Как стало известно, вечером 10 июня с улицы Роганской доставили в неотложку харьковчанина 1975 года рождения.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговю травму, перелом ребер и сотрясение мозга. Как рассказали свидетели, неизвестный выбросил мужчину из окна второго этажа.

Прибывшие на место происшествия силовики оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 29-летний собутыльник пострадавшего.

По данным стражей порядка, между товарищами произошел конфликт во время совместного распития спиртных напитков. Разозленный мужчина вытолкал оппонента из окна своей комнаты в общежитии.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.