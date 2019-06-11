11.06.2019 19:19
Полет из окна общежития: на ХТЗ собутыльник выбросил товарища в окно
Копы задержали подозреваемого.
dpchas.com.ua
Как сообщает
NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Индустриальном районе Харькова полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство товарища.
Как стало известно, вечером 10 июня с улицы Роганской доставили в неотложку харьковчанина 1975 года рождения.
Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговю травму, перелом ребер и сотрясение мозга. Как рассказали свидетели, неизвестный выбросил мужчину из окна второго этажа.
Прибывшие на место происшествия силовики оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 29-летний собутыльник пострадавшего.
По данным стражей порядка, между товарищами произошел конфликт во время совместного распития спиртных напитков. Разозленный мужчина вытолкал оппонента из окна своей комнаты в общежитии.
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.