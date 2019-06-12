12.06.2019 12:17
Врач, который выписывал рецепты на наркотики, предстанет перед судом
Прокуратура утвердила подозрение врача.
hk.npu.gov.ua
Харьковская местная прокуратура № 4 объявила о подозрении заведующему структурного подразделения одного из частных медицинских центров по ч.1, 2 ст. 319 УК Украины (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ).
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, 34-летнего врача-нарколога подозревают в торговле рецептами на специальные лекарственные средства.
Следствие установило отдельные случаи выдачи таких медицинских документов лицам, не имели оснований на получение наркотических лекарств
. За один незаконный рецепт человек получал в среднем 400-500 грн.
Противоправные действия медработника разоблачили в конце марта этого года. Во время обысков на его рабочем месте обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки, копии уже выданных рецептов, удостоверяющих незаконной деятельности врача.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.