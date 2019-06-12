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12.06.2019  09:41   

На Салтовке бдительные соседи не дали уйти квартирным ворам (фото)

В Харькове на ул. Бучмы, 12 вечером 11 июня обокрали квартиру на втором этаже многоэтажного жилого дома


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По словам очевидцев, воров заметил сосед с первого этажа, и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители повязали грабителей.

 

 

Источник:   SQ
 Тэги:  вор, криминал, кража, харьков, сосед
 
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