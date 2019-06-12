12.06.2019 10:10

Полиция задержала подозреваемого в избиении харьковского оператора Макарюка

Сегодня, 12 июня, Киевский районный суд будет избирать ему меру пресечения.



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Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области

Напомним, что происшествие случилось вечером 7 июня на территории торгового центра "Барабашово".

Во время проведения видеосъемки конфликта неизвестные препятствовали законной профессиональной деятельности оператора службы новостей "Вести", повредили видеокамеру и избили его. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в 7-й городской клинической больнице.

В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Отработаны видеозаписи с камер видеонаблюдения банка, расположенного рядом с местом происшествия, допрошены более ста свидетелей, назначен ряд экспертиз.

Во время работы над раскрытием резонансного преступления харьковские полицейские установили личность мужчины, причастного к нападению на оператора. Им оказался 26-летний харьковчанин. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сегодня суд будет избирать мужчине меру пресечения.

Ход расследования указанных событий находится на личном контроле начальника областного главка полиции.