Полиция задержала подозреваемого в избиении харьковского оператора Макарюка

Сегодня, 12 июня, Киевский районный суд будет избирать ему меру пресечения.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области
Напомним, что происшествие случилось вечером 7 июня на территории торгового центра "Барабашово".
Во время проведения видеосъемки конфликта неизвестные препятствовали законной профессиональной деятельности оператора службы новостей "Вести", повредили видеокамеру и избили его. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в 7-й городской клинической больнице.
В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Отработаны видеозаписи с камер видеонаблюдения банка, расположенного рядом с местом происшествия, допрошены более ста свидетелей, назначен ряд экспертиз.
Во время работы над раскрытием резонансного преступления харьковские полицейские установили личность мужчины, причастного к нападению на оператора. Им оказался 26-летний харьковчанин. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сегодня суд будет избирать мужчине меру пресечения.
Ход расследования указанных событий находится на личном контроле начальника областного главка полиции.
Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В Украине отмечают День работников фондового рынка, в Бразилии, где сейчас зима – День влюбленных. Также 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.
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